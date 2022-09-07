Жительницу Вологды могут лишить водительских прав за пьяную езду на «Лексусе»

40-летняя жительница Вологды может на полтора года лишиться водительских прав за пьяную езду.

Как сообщили в областном УМВД, сотрудники ППС на улице Залинейной при патрулировании обратили внимание на автомобиль «Лексус», который двигался по проезжей части с выключенными фарами и вилял по проезжей части. Полицейские начали преследование автомобиля и потребовали от водителя иномарки остановиться. Как оказалось, за рулем иномарки находилась 40-летняя женщина с явными признаками опьянения.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили вологжанку от управления транспортным средством, так как у нее имелись явные признаки опьянения.

Женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.