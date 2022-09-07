Жительницу Вологды могут лишить водительских прав за пьяную езду на «Лексусе»

07.09.2022 [Происшествия]

40-летняя жительница Вологды может на полтора года лишиться водительских прав за пьяную езду.

Как сообщили в областном УМВД, сотрудники ППС на улице Залинейной при патрулировании обратили внимание на автомобиль «Лексус», который двигался по проезжей части с выключенными фарами и вилял по проезжей части. Полицейские начали преследование автомобиля и потребовали от водителя иномарки остановиться. Как оказалось, за рулем иномарки находилась 40-летняя женщина с явными признаками опьянения.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили вологжанку от управления транспортным средством, так как у нее имелись явные признаки опьянения.

Женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Тэги: пьяный за рулем
видео УМВД РФ по Вологде

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»

Похожие новости

В Грязовце пьяный подросток сел за руль и попал в аварию

Он был задержан сотрудниками ГИБДД

976
0

Житель Вологды получил реальный срок за вождение в пьяном виде

Мужчина в очередной раз был остановлен пьяным на территории Грязовецкого района

883
0

Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста

Мужчина двигался по дороге без водительской двери и лобового стекла

3231
0

19-летний череповчанин получил семь лет колонии за причинение смертельной травмы незнакомцу

Инцидент произошёл у ресторана на улице Устюженской 24 октября 2020 года. Подсудимого также признали виновным в пьяном вождении.

1283
0

Череповчанин не смог вызвать такси и сел за руль пьяным

Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года

1242
0

В Череповце двое пьяных подростков катались по городу на машине

Они сказали, что играли в гонки на приставке и захотели проехаться на настоящем автомобиле

1712
0

Житель Белозерска отправится в колонию за повторное пьяное вождение

Интересно, что у мужчины никогда не было водительских прав

929
0

В Череповце перед судом предстанет 19-летний юноша, до смерти избивший незнакомого мужчину

Его также будут судить за повторное пьяное вождение

1185
0

В Грязовецком районе водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, приговорили к 9 месяцам колонии строгого режима

27-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года на одной из улиц в поселке Вохтога

1526
0

Пьяный вологжанин врезался в магазин, проверяя свое авто на устойчивость

Молодой человек не рассчитал траекторию и задел здание магазина: сработала сигнализация

2561
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В школе №12 Вологды появился велотренажёр для освоения правил безопасности на дороге
9 сентября в Вологде пройдёт форум по развитию электротранспорта
В Вологде годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Щетинина
ПАТП-1 подарит жителям Вологды бесплатные проездные
Жительницу Вологды могут лишить водительских прав за пьяную езду на «Лексусе»
Вологодские баскетболисты дважды потерпели поражение в суперфинале любительского чемпионата
В Тотемском районе продолжаются поиски потерявшейся в лесу пенсионерки
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

4003
0
06.09.2022 [БлогоVO]

Жил-был в Вологде купец второй гильдии Дмитрий Пантелеев в красивом трехэтажном удобном доме с 17 детьми

493
0
05.09.2022 [Обзор Прессы]

Драконы Вологодчины

370
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика