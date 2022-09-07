В Тотемском районе продолжаются поиски потерявшейся в лесу пенсионерки

07.09.2022 [Общество]

В Тотемском районе продолжаются поиски потерявшейся в лесу 65-летней Галины Александровны Поповой.

Ранее NewsVO сообщал, что пенсионерка ушла из дома в деревне Мосеево 28 августа около 13:00. Она отправилась в лес за ягодами. Поиски всё ещё не дали результатов.

По данным поисково-спасательного отряда «Тотьма-Спас», женщина уже терялась в лесу. Так в 2020 году Попова ушла в лес за черникой 31 августа. Поиски продолжались около недели, но 7 сентября пенсионерка сама вышла из леса в 25 километрах от деревни. Она была сильна истощена. Волонтёрам она рассказала, что питалась брусникой, обессилела, и последние километры просто ползла.

Тэги: пропавшие, пропал в лесу, пенсионерка, поиски
фото группы ПСО «ТОТЬМА-СПАС» в соцсети

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