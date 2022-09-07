Жители заречной части Великого Устюга остались без единственной заправки

Жители Великого Устюга сообщили, что жители заречной заречной стороны лишаются единственной автозаправки.



В мае стало известно, что собственник решил закрыть АЗС. Тогда власти Великоустюгского района обещали обеспокоенным гражданам что-нибудь придумать, но, видимо, так ни до чего и не додумались.

«Начался демонтаж АЗС! Обидно, что жить мы будем ещё труднее!», — написала в соцсетях жительница Заречной части Нина Смирнова.

Пока власти никак не отреагировали на закрытие заправки. К слову, переправа на тот берег, где есть заправка, стоит 700 рублей.