Жители заречной части Великого Устюга остались без единственной заправки

07.09.2022 [Общество]

Жители Великого Устюга сообщили, что жители заречной заречной стороны лишаются единственной автозаправки.

В мае стало известно, что собственник решил закрыть АЗС. Тогда власти Великоустюгского района обещали обеспокоенным гражданам что-нибудь придумать, но, видимо, так ни до чего и не додумались.

«Начался демонтаж АЗС! Обидно, что жить мы будем ещё труднее!», — написала в соцсетях жительница Заречной части Нина Смирнова. 

Пока власти никак не отреагировали на закрытие заправки. К слову, переправа на тот берег, где есть заправка, стоит 700 рублей. 

Тэги: АЗС

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