В Вологодской области начался новый этап «Культурного экспресса»

После летнего перерыва в Вологодской области возобновляются мероприятия областной гастрольной программы «Культурный экспресс». В сентябре лучшие творческие коллективы областных учреждений культуры посетят девять районов.

В отдаленные населенные пункты с гастролями выезжают областные театры и филармонические коллективы, там проходят кинопоказы, организуются музейные выставки.

В этом году «Культурный экспресс» начал гастрольную программу в марте, активно ездил весной и в первый месяц лета. Всего в рамках проекта запланировано почти 150 мероприятий, из них 101 — уже состоялось.

«Культурный экспресс» реализуется четвертый раз подряд и успешно себя зарекомендовал. В отдаленных населенных пунктах региона существует большой запрос на культурные мероприятия. Наша программа этот вопрос решает. Каждый год мы стараемся сделать «экспресс» тематическим. В этом году приурочили мероприятия к Году культурного наследия в России и 90-летию со дня рождения писателя, земляка Василия Ивановича Белова», — отметил Губернатор области Олег Кувшинников.

С 6 сентября «Культурный экспресс» отправится в Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Великоустюгский, Кадуйский, Нюксенский, Тарногский, Харовский и Чагодощенский районы. Вологжан ждут спектакли, концерты и кинопоказы. Например, Вологодский театр для детей и молодежи организует сразу пять показов спектаклей в Великоустюгском районе. Юных зрителей порадуют сказкой «Кот в сапогах», а для более взрослой аудитории театр предложит постановку «Корабль моей жизни…», посвященную жизни и творчеству поэта-земляка Николая Рубцова. Еще одно театральное событие подарит жителям Белозерского района музей «Семенково». 18 сентября в районном Центре культурного развития пройдет один из спектаклей созданного в музее «Театра на повети».

Передвижную художественную выставку «А Русь уходит в нас…» представит в Харовском историко-художественном музее областная картинная галерея. Экспозиция начнет работу в начале сентября.

Во второй половине сентября в Бабушкинском, Тарногском, Кадуйском, Чагодощенском и Нюксенском районах состоятся концерты коллективов Вологодской филармонии имени Валерия Гаврилина — ансамбля солистов Губернаторского оркестра русских народных инструментов и Мужского хора. В трех районах пройдут кинопоказы для детей и взрослых, организованные Центром народной культуры. Вход на мероприятия «Культурного экспресса» свободный.