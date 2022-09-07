Молодёжь Вологодской области приглашают к участию в квесте «Моя Вологодчина»

07.09.2022 [Общество]

Юношеский центр имени В. Ф. Тендрякова Вологодской областной библиотеки начал приём заявок на краеведческую квест-игру «Моя Вологодчина».

Мероприятие пройдет с 26 сентября по 3 октября в Вологде и районных центрах региона. Участниками могут стать старшеклассники и студенты колледжей.

«Каждый день 5 команд будут следовать по специальному маршруту в областном центре. В районных центрах организаторы мероприятия предложат ребятам свои маршруты. Ребятам предстоит „путешествие“ вглубь веков и в современность, увлекательное разгадывание загадок и головоломок. Кроме того, каждая команда готовит домашнее задание — видеоролик „Вологодчина туристическая“, посвященный юбилеям больших и малых городов региона», — сообщает издание cultinfo.ru

Заявки на участие принимаются по ссылке. Подробная информация о проекте опубликована на сайте юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной библиотеки. Дополнительная информация по телефону: 8(8172) 72-36-56.

Тэги: игра, квест, краеведение, молодежь

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