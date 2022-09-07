В Вологде вынесен приговор свидетелям Иеговы

В Вологде вынесли приговор организаторам местной запрещенной религиозной экстремистской организации.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации были ликвидированы и запрещены в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Однако, несмотря на это, в период с 2017 по 2019 года обвиняемые, 1974 и 1952 г. р., на территории города Вологда организовали продолжение функционирования местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Вологда» и приняли участие в ее деятельности экстремистского характера. Организаторы собирали деньги для функционирования организации.

«При этом, осознавая преступность своих действий, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, злоумышленники принимали меры конспирации для сокрытия своей деятельности. В частности, они организовали хранение религиозной литературы и служебной информации в электронном виде в удаленном доступе, лично выступали на встречах посредством видео-конференц связи, убеждая окружающих в правильности и неоспоримости действий последователей религиозного учения Свидетелей Иеговы, побуждая граждан к разрыву родственных и семейных отношений с лицами, не являющимися последователями указанного учения, призывая к отказу от медицинского вмешательства, от признания государственных органов, от прохождения военной службы, выявляя таким образом наиболее способных к ведению проповеднической и агитационной деятельности лиц. Обвиняемые применяли защищенные средства связи для общения и разработали защитную тактику общения с сотрудниками правоохранительных органов», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе расследования, при оперативном сопровождении сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области, следователями допрошен широкий круг свидетелей, проведено 13 обысков. Изъята литература, финансовые документы, агитационные материалы. По уголовному делу окончено порядка 10 судебных экспертиз. Объем дела превысил 20 томов.

Приговором суда фигуранты признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации, им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и четырех лет лишения свободы условно.