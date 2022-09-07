Жительница Вологодской области перевела мошенникам более 5 млн рублей за несколько дней.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Вологде обратилась женщина 1984 года рождения. Она рассказала полицейским, что ей позвонили, якобы, представители банка и правоохранительных органов. Во время телефонных разговоров вологжанке сообщили о попытке оформления кредита от ее имени. Во время общения заявительнице сказали, что данную операцию можно отменить, но для этого необходимо оформить «зеркальный кредит». Полностью доверяя, жительница областного центра оформила в нескольких банках кредиты. После чего она в течение нескольких дней переводила кредитные деньги на различные банковские карты и абонентские номера. Ущерб составил порядка 5 миллионов 154 тысяч рублей.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области поступило 2 заявления о мошенничестве. Ущерб составил порядка 5 миллионов 209 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают жителям, что нельзя верить звонкам из «банков». Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты.

При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае нельзя сообщать номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Необходимо проверить информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка.

Также нельзя открывать ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, стоит удалить подозрительное сообщение. Приобретать товары можно только на проверенных Интернет — сайтах. Кроме этого, не стоит перечислять деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.