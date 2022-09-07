Начальника ДГХ города Вологды вызвали в суд за ненадлежащее рассмотрение обращения

07.09.2022 [Общество]

Прокуратурой города Вологды в суд направлены материалы для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности начальника департамента городского хозяйства администрации города Вологды за ненадлежащее рассмотрение обращения.

Прокуратура города Вологды по обращению жителя Вологды провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в департаменте городского хозяйства администрации города Вологды.

В июне 2022 года в администрацию Вологды поступило обращение вологжанина по вопросу несвоевременной уборки кустарников и деревьев на земельном участке.

«Однако в ответе на обращение, за подписью начальника департамента городского хозяйства администрации города Вологды, информация по всем интересующим заявителя вопросам отсутствует. Надлежащий ответ направлен заявителю только в ходе прокурорской проверки», — сообщают в прокуратуре города Вологды.

В результате было возбуждено административное дело. Материалы направлены в мировой суд Вологодской области для рассмотрения по существу.

Тэги: ДГХ, обращения граждан

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