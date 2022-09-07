В Вологде будут судить поджигателей кафе «Огни Востока»

В Вологде перед судом предстанут жители города Череповца, совершившие поджог кафе «Огни Востока».

«Первым заместителем прокурора города Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Череповца, совершивших поджог здания, в котором располагалось кафе „Огни Востока“, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ. По версии органов предварительного расследования, в один из дней с марта по май 2021 года 53-летний житель города Череповца, желая отомстить своему знакомому, предложил двум приятелям совершить поджог здания в Вологде, в котором находилось его кафе „Огни Востока“», — сообщают в прокуратуре города Вологды.

С целью реализации задуманного в июне 2021 года мужчины ночью приехали в областную столицу, где двое их них разлили воспламеняющуюся жидкость на летней веранде кафе и подожгли ее. В это время третий мужчина наблюдал за обстановкой, чтобы их действия не были заметны для окружающих. Убедившись, что кафе загорелось, мужчины с места происшествия скрылись. Пламя охватило все строение веранды кафе и распространилось вверх по конструкциям кровли и в смежные помещения здания. В дальнейшем возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями.

В результате преступных действий жителей города Череповца собственникам здания, в том числе владельцу кафе, причинен значительный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы.