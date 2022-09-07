Некоторые поселки Вологодской области оказались не готовы к отопительному сезону

07.09.2022 [Общество]

В Вологодской области объявили о начале отопительного сезона. Где-то он открыт уже с сегодняшнего дня, где-то начнется завтра. 

Причиной открытия отопительного сезона в регионе стала погода. Буквально с первых дней сентября в Вологодской области стоят низкие температуры. 

Оказалось, что не все районы области оказались готовы к подключению отопления. Так, например, в Ирдоматке и Коротово Череповецкого района еще не закончены ремонты теплосетей. Они будут подключены к теплу в этом году позже остальных населенных пунктов.

О проблемах с подключением отопления в нескольких населенных пунктах заявил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

При запуске котельных возникли проблемы в поселках Дубровское, Куркино, Перьево, Лесково и Макарово. Вопрос с подключением был оперативно решен.

Тэги: отопление

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