Череповецкая «Северсталь» одержала победу над магнитогорским «Металлургом»

07.09.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала суперволевую победу над магнитогорским «Металлургом», в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Уступая 0:3 после сорока минут матча, череповчане смогли «вернутся» в игру в третьем периоде. Третий период начал Владислав Подъяпольский, который заменил Дмитрия Шугаева на последнем рубеже обороны после третьей пропущенной шайбы. Старт невероятного камбека «Северстали» положил Даниил Вовченко, забросив шайбу в большинстве из левого круга вбрасывания. В середине третьего периода череповчане вновь получают возможность «разыграть лишнего», Андрей Разин идет на риск, меняя вратаря на шестого полевого игрока и этот риск себя оправдал. В формате 6×4 Иван Емец до минимума сокращает отставание «желто-черных»

На последней минуте основного времени матча тренерский штаб «Северстали» вновь зовёт Владислава Подъяпольского на скамейку запасных, меняя его шестым полевым игроком. В формате 6×5 Александр Петунин сравнивает счёт 3:3 и переводит игру в овертайм. А уже в дополнительной пятиминутке Разин в третий раз меняет вратаря, только уже не на шестого, а на четвертого полевого игрока, потому что овертаймы играют в формате 3×3, череповчанин Александр Петунин оформляет дубль в матче, принеся победу своей команде 4:3.

«Эмоций много. Эмоции положительные. Два периода играли хорошо, но, скажем так, без эмоций. Буднично пропустили эти три гола. В третьем — молодцы. Собрались. Три гола с пустыми воротами. Думаю, три ещё никто не забивал с пустыми воротами. Ребята молодцы. Двигаемся дальше», сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Разин

Две победы в трех матчах, таков результат «желто-черных» в этой выездной серии по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Магнитогорск. А уже в пятницу, 9 сентября, «Северсталь» открывает сезон в Череповце. Первым соперником «сталеваров» на родном льду будет действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА.

Тэги: хоккей

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