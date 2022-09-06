У школы №10 в Вологде полицейский задержал пьяного водителя

В Вологде у школы № 10 на улице Благовещенской сотрудник ГИБДД Евгений Димов задержал пьяного водителя.

Инцидент произошёл 1 сентября. Полицейский обратил внимание на автомобиль «Шевроле Нива», который подъехал к парковке, заехав на бордюрный камень. От водителя — 61-летнего мужчины — пахло алкоголем.

«Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянение подтвердило подозрение. На дисплее алкотектора высветилось число 1,3 мг/л алкоголя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На водителя составили соответствующий протокол, а машину отправили на штрафстоянку. Мужчине грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.