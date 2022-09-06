У школы №10 в Вологде полицейский задержал пьяного водителя

06.09.2022 [Происшествия]

В Вологде у школы № 10 на улице Благовещенской сотрудник ГИБДД Евгений Димов задержал пьяного водителя.

Инцидент произошёл 1 сентября. Полицейский обратил внимание на автомобиль «Шевроле Нива», который подъехал к парковке, заехав на бордюрный камень. От водителя — 61-летнего мужчины — пахло алкоголем.

«Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянение подтвердило подозрение. На дисплее алкотектора высветилось число 1,3 мг/л алкоголя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На водителя составили соответствующий протокол, а машину отправили на штрафстоянку. Мужчине грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.

Тэги: пьяный водитель, задержание, школа

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
В Вологде машина врезалась в светофор

Похожие новости

Автомобиль ВАЗ съехал в кювет в Великоустюгском районе: пострадали три человека

Водитель был пьян

485
0

В Кадуйском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя

Молодой человек не смог пояснить, почему сел за руль в таком состоянии

1118
0

В Вологде автомобиль заехал на крыльцо церкви Александра Невского

Водитель отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения

1449
0

В Кириллове пьяная женщина катала ребёнка на квадроцикле

Задержавшие нарушительницу полицейские составили на неё протоколы за пьяное вождение, отсутствие шлема и неисполнение родительских обязанностей

1349
0

В Шекснинском районе полицейским пришлось стрелять по машине с пассажирами, чтобы остановить пьяного водителя

Кроме нарушителя в салоне находились 33-летняя женщина и её 10-летняя дочь

1349
0

В Усть-Кубинском районе в результате ДТП погиб мужчина, которого везли в ковше трактора

Пассажир и водитель, находившиеся в салоне получили различные травмы. Установлено, что водитель был пьян.

1398
0

В Череповце полицейские дважды за вечер ловили пьяного водителя

В первый раз мужчина управлял автобусом, во второй — легковым автомобилем

833
0

Жителя Великоустюгского района будут судить за пьяное ДТП с двумя пострадавшими в Архангельской области

После аварии мужчина бросил машину и пытался скрыться, но его задержали

769
0

В Череповце пьяных водителей будут искать с помощью квадрокоптеров

Первый рейд с использованием беспилотников прошёл в городе 29 июля

1687
0

Житель Вологды получил реальный срок за вождение в пьяном виде

Мужчина в очередной раз был остановлен пьяным на территории Грязовецкого района

876
0

В Череповце погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

19-летний нарушитель отказался от медосвидетельствования

1058
0

В Сокольском районе и в Вологде полицейские задержали двух водителей с поддельными правами

Один из задержанных был пьян

1090
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главный тренер череповецкой «Северстали» сообщил о получении штрафа в 300 тысяч рублей
У школы №10 в Вологде полицейский задержал пьяного водителя
Вологжан приглашают принять участие в соревнованиях по фоновой ходьбе
Управление архитектуры Череповецкого района возглавила бывший архитектор Вологды
17 сентября в Вологде пройдёт экоквест «Чистые игры»
В Кириллове отреставрируют редчайший оклад для иконы XVIII века
На сайте Минпросвещения перестали отображаться методички «уроков о важном»
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3938
0
05.09.2022 [БлогоVO]

Онего

397
0
05.09.2022 [Обзор Прессы]

Драконы Вологодчины

287
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика