Вологжан приглашают принять участие в соревнованиях по фоновой ходьбе

06.09.2022 [Спорт]

Вологжан приглашают принять участие во всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий».

«Принять участие в „гонке по числу пройденных шагов“ могут семейные команды, команды студентов, сотрудников компаний, муниципалитетов, пенсионеров и зожников. Вместе с друзьями, коллегами, родными можно посоревноваться в ходьбе и победить. Приглашаем всех!», — говорится в сообщении пресс-службы организатора соревнований — Лиги здоровья нации.

Первый, предварительный этап соревнований стартует 10 сентября. Для участия в чемпионате желающим необходимо установить на телефон приложение «Человек идущий», зарегистрироваться на событие и просто ходить на прогулки. Кто прошёл больше всех — победил. Предусмотрены командные и индивидуальные зачёты.

Подробности, рекомендации для подготовки к соревнованиям, а также ссылки на приложение можно найти на сайте проекта.

Тэги: соревнования, ходьба, здоровье

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