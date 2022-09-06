Управление архитектуры Череповецкого района возглавила бывший архитектор Вологды

Глава Череповецкого района Роман Маслов сообщил о назначении главного районного архитектора. Им стала бывший архитектор областной столицы Ольга Макарова. Она окончила Вологодский государственный технический университет по специальности «Архитектура». Ее общий стаж работы более 15 лет, на ее счету благоустройство набережной в Белозерске, проект резиденции Деда Мороза в Сочи, проекты жилых микрорайонов, детсадов, школ, поликлиник.



Последние два года она была главным архитектором Вологды. За этот период при ее участии утвержден дизайн-код Вологды, реализован проект благоустройства бульвара Пирогова, Осановской рощи, Рождественского парка, подготовлен проект благоустройства Затоновского берега.

«Перед новым руководителем стоит непростая задача формирования генеральных планов поселений, в которых будут отражены комфортные условия жилищного строительства, развития производственных площадок и туристического потенциала Череповецкого района», - написал Роман Маслов.

Ольга Макарова сменила на Первомайской, 58 Алексея Кирьянова. В Вологде пока еще не решили, кто будет главным архитектором города.