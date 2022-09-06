17 сентября в Вологде пройдёт экоквест «Чистые игры», сообщает пресс-служба городской администрации.

«Экоквест „Чистые игры“ стал неотъемлемой частью весенней и осенней уборки города. Каждый раз он объединяет сотни команд. Скажем, весенний экоквест 2022 года в Вологде был признан самым масштабным в России. Тогда территории в разных районах города приводили в порядок более 1,5 тысяч человек, собрав свыше 18 тонн мусора», — рассказал региональный координатор проекта «Чистые игры», менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ35» Иван Беличихин.

В этом году организаторы предложили вологжанам самим определить, какие площади больше всего нуждаются в уборке. Таким образом было выбрано 15 площадок:

Набережная реки Содемы (ул. Новгородская, 13)

Микрорайон Ананьино

Набережная реки Вологды (ул. Речная, Баранково)

Парк Мира в селе Молочное

Парк Евковка

Набережная реки Вологды («синяя площадка» под мостом 800-летия)

Территория под Панкратовским мостом

Парк на ул. Машиностроительная

Территория от Кировского сквера до СКК «Спектр» (Пречистенская наб., 44а)

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» (Советский Проспект, 137)

Набережная возле Сретенской церкви (Набережная 6-й Армии, 85)

Парк Мира

Набережная возле ВК «Вологодская слобода»

Парк Мира (со стороны Заречья)

Стадион «Торпедо» (Набережная 6-й Армии, 215а)

Для участия в экоквесте желающим необходимо собрать команду от двух до четырёх человек, выбрать площадку и зарегистрироваться на странице центра в социальной сети.

Напомним, «Чистые игры» проходят в соревновательной форме. В ходе уборки командам присваиваются баллы за различные виды собранного мусора: пластик, стекло, металл, покрышки. В «Чистых играх» сделан упор на раздельный сбор мусора. Дополнительные баллы начисляются за интересную находку и лучший фотокадр.