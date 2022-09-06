В Кириллове отреставрируют редчайший оклад для иконы XVIII века

Уникальный тканевый оклад XVIII столетия для иконы«София Премудрость Божия», вышитый золотыми и серебряными нитями, реставрируют специалисты Кирилло-Белозерского музея-заповедника. В Кириллов старинный предмет из Бороивановской церкви поступил ещё в 30-е годы прошлого века, но так и не был представлен миру — не могли найти мастеров, способных отреставрировать покров.

«Исправить сложившуюся ситуацию удалось благодаря созданию современных реставрационных мастерских на базе музея. Более двух лет в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике трудятся реставраторы по тканям, металлу, темперной живописи и дереву. За это время их силами отреставрировано 405 музейных экспонатов, — сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — В стенах музея воссоздаются иконы, церковные облачения, утварь, предметы быта разных веков.Приятно отметить, что впервые за много лет силами музейных реставраторов выведены из аварийного состояния и приведены в экспозиционный вид многие музейные предметы из коллекций „Церковные“ и „Народные“ ткани. Специалисты берутся за такую работу, которая, казалось бы, никому не под силу. Сейчас реставраторы произведений из ткани третьей категории Лидия Хоботова и Александра Романенкова реставрируют оклад иконы XVIII века, выполненный в технике лицевого шитья, достигшей наивысшего расцвета в XV — первой половине XVI века».

Оклад величиною более метра покрывал деревянную икону, перед которой прихожане молились около трёх столетий. За это время она понесла много утрат. Реставратор произведений из ткани Кирилло-Белозерского музея-заповедника Л. В. Хоботова рассказала, в каком виде взяла экспонат в работу:

«Оклад иконы поступил в реставрацию в состоянии сильного загрязнения и закопчения. На памятнике имелись множественные восковые пятна. На канте, по периметру иконы–утраты от проколов гвоздей со следами ржавчины. На поверхности шитья — разрывы и сечения нитей. В некоторых местах ослаблены нити прикрепа и шитья. В настоящее время на окладе проведены некоторые трудоемкие реставрационные процессы. Выполнена механическая очистка клея на оборотной стороне, ослаблены пятна ржавчины на канте по периметру оклада, ослаблены пятна воска на шитье. Сейчас проводится очистка металлических нитей шитья, пайеток, жемчуга и фольги. Тем не менее, впереди ещё много кропотливой работы — предстоит устранить деформацию шитья, позумента и фольги, укрепить отстающие нити, выполнить дублирование разрывов и восполнить утраты, монтировать отстающий кант по периметру оклада».

Единственным инструментом создания оклада для иконы «София Премудрость Божия„в XVIII столетии служила игла. Роль красок выполняли шелковые, серебряные и золотные (то есть позолоченные) нити. Искусная работа русских мастериц радовала прихожан долгие годы. Благодаря реставраторам Кирилло-Белозерского музея-заповедника наши современники смогут увидеть, как тот самый оклад выглядел первоначально. После реставрации предмет будет представлен в экспозиции музея.