Главный редактор The New Times покинула Россию

06.09.2022 [Общество]

Журналистка, главный редактор издания The New Times и бывшая ведущая авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» Евгения Альбац (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) уехала из России в США. О своем отъезде она сообщила сама на своем YouTube-канале. Евгения Альбац будет преподавать в Нью-Йоркском университете. 

«Это первый мой эфир из Нью-Йоркского университета […]. Я профессор в университете и буду как всегда преподавать. То, что я не могу делать в России», — сказал она.

Журналистка объяснила свой отъезд четырьмя административными делами и признанием ее иностранным агентом.

«Стало понятно, что у меня три-четыре недели до ареста», — заявила она.

В конце февраля Роскомнадзор заблокировал сайт The News Times по требованию Генпрокуратуры. В конце июля Минюст внес Евгению Альбац в реестр СМИ-иноагентов.

 

Тэги: журналисты, свобода слова

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