В Белозерском и Вашкинском районах появилась особо охраняемая природная территория

Особо охраняемая природная территория «Нерестилища Белозерья» создана в Белозерском и Вашкинском районах

Решение принято правительством Вологодской области. В основу инициативы легли результаты выполненных в 2021 году ихтиологических обследований акватории Белого озера.

«Водный объект признан уникальным естественным воспроизводственным комплексом, поддерживающим стабильно высокие запасы фитофильных рыб (нерестящихся на траве), в числе которых: лещ, щука, окунь, плотва, густера, синец, карась, жерех, язь, белоглазка, уклейка, линь, красноперка, сазан», — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Согласно принятому документу на территории Белозерского и Вашкинского районов создана особо охраняемая природная территория регионального значения государственный биологический (зоологический) заказник «Нерестилища Белозерья». В ее состав включена часть акватории озера Белое, включая Ковжинский разлив и устьевые разливы рек Ковжа, Кема, Шола и Мегра. Общая площадь заказника — почти 125 млн кв. метров.

«На созданной территории введен особый режим использования водных биологических ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Так, в период нереста рыб любительское рыболовство возможно осуществлять только с берега. Ограничено осуществление промыслового лова, передвижение на маломерных судах с включенным двигателем, охота и другие виды деятельности, которые могут привести к утере ценных нерестовых участков, гибели молоди и маточного поголовья рыбы, — пояснил начальник Департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов. — Специалисты приступили к контролю за соблюдением установленного особого режима охраны использования с 1 сентября 2022 года».

Озеро Белое является одним из крупных водных объектов Вологодской области с высоким рыбохозяйственным значением. Ежегодно промышленная добыча рыбы в водоеме составляет более 500 тонн — это 40% от общего областного промыслового вылова. За последние годы до 50 тонн увеличилась доля любительского вылова.