В конце недели в Вологодскую область придут ночные заморозки

В конце недели в Вологодской области ожидаются ночные заморозки.

«По предварительным данным, первые отрицательные значения минимальной температуры местами возможны уже в ночь на четверг, с сохранением аналогичных условий на последующие две ночи (на 9е и 10е сентября)», - сообщает Вологодский ЦГМС.

В целом, по данным синоптиков, первая декада месяца по температурному режиму окажется ниже нормы на 3-4 градуса. Временами возможны небольшие и умеренные дожди. К 8 сентября погода улучшится, осадки прекратятся. Из-за прояснения и увеличится вероятность ночных заморозков.