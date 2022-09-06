В конце недели в Вологодскую область придут ночные заморозки

06.09.2022 [Общество]

В конце недели в Вологодской области ожидаются ночные заморозки.

«По предварительным данным, первые отрицательные значения минимальной температуры местами возможны уже в ночь на четверг, с сохранением аналогичных условий на последующие две ночи (на 9е и 10е сентября)», - сообщает Вологодский ЦГМС.

В целом, по данным синоптиков, первая декада месяца по температурному режиму окажется ниже нормы на 3-4 градуса. Временами возможны небольшие и умеренные дожди. К 8 сентября погода улучшится, осадки прекратятся. Из-за прояснения и увеличится вероятность ночных заморозков.

Тэги: заморозки, непогода

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