Житель Череповца купил фальшивые деньги через Интернет и расплачивался ими в магазинах

Житель Череповца в феврале этого года через сеть «Интернет» на сайте анонимных покупок заказал поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 2 000 рублей образца 2017 года в количестве 5 штук.



С помощью фальшивок он оплачивал товары в магазинах Продавцы, не подозревая, что мужчина использует поддельные банковские билеты, принимали денежные средства в качестве оплаты за товар.



Позже сотрудникам полиции поступила информация о приобретении местным жителем фальшивых купюр. В результате оперативно-розыскных мероприятий череповчанин был задержан при выходе из магазина.

«Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 186 УК РФ как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.