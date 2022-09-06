Житель Череповца купил фальшивые деньги через Интернет и расплачивался ими в магазинах

06.09.2022 [Происшествия]

Житель Череповца в феврале этого года через сеть «Интернет» на сайте анонимных покупок заказал поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 2 000 рублей образца 2017 года в количестве 5 штук.

С помощью фальшивок он оплачивал товары в магазинах Продавцы, не подозревая, что мужчина использует поддельные банковские билеты, принимали денежные средства в качестве оплаты за товар.

Позже сотрудникам полиции поступила информация о приобретении местным жителем фальшивых купюр. В результате оперативно-розыскных мероприятий череповчанин был задержан при выходе из магазина.

«Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 186 УК РФ как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: фальшивые деньги

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