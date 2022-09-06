В Вологде покажут издание «Ревизора» 1841 года, напечатанное при жизни Гоголя

8 сентября 2022 года в 16:00 в залах Художественного отдела Вологодского государственного музея-заповедника состоится открытие новой выставки «Гоголь на родине «Ревизора». Этот совместный с «Домом Гоголя» (г. Москва) выставочный проект посвящен не только истории создания и бытования произведения, но и театральным постановкам пьесы от самых ранних до современных.

В экспозиции двух залов освещена галерея образов современников писателя, участвовавших в судьбе пьесы, друзей, актёров, литераторов и самого императора Николая I, а также предметы декоративно-прикладного искусства, дополняющие исторический и культурно-бытовой фон эпохи.

Одним из наиболее значимых экспонатов выставки является прижизненное издание «Ревизора» 1841 года, отличающееся от первой редакции пьесы авторскими дополнениями и правками. Именно эту версию текста, с небольшими изменениями, Николай Васильевич читал современникам 5 ноября 1852 года в стенах старинной московской усадьбы на Никитском бульваре, где ныне располагается Дом Гоголя. Это публичное чтение стало последним в жизни великого писателя.

«Одна из литературных легенд гласит, что сюжет пьесы «Ревизор» берёт начало в одном происшествии, рассказанном Гоголю Пушкиным, бывшем в городе Устюжне Новгородской губернии, «о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей…». Таким образом, город Устюжна, ныне входящий в состав Вологодской области, — одно из возможных мест действия пьесы. Для Гоголя «Ревизор» стал первой дописанной и опубликованной комедией, о создании которой писатель давно задумывался», — сообщает пресс-служба Вологодского государственного музея-заповедника.

На выставке экспонируются и другие уникальные издания пьесы, ведь «Ревизор» переиздавался много раз. Вновь и вновь к образам гоголевских персонажей обращались и знаменитые художники. Так, например, на выставке представлен альбом «Бюрократический катехизис» 1863 года с литографиями П. М. Боклевского (1816—1897) . Также из собрания графической коллекции мемориального музея экспонируются оригинальные рисунки А. М. Каневского (1898–1976), К. И. Рудакова (1891-1949), иллюстрации Д. Н. Кардовского (1866 — 1943) и многие другие.

В 2022 году в гоголевском календаре соединились печальные и радостные годовщины. 180 лет назад в полном собрании сочинений Н. В. Гоголя 1842 года увидела свет окончательная редакция комедии, а в 1852 году, 170 лет назад, в год смерти великого писателя впервые «Ревизор» был сыгран на сцене вологодского театра.

Выставка будет работать для посетителей с 9 сентября по 13 ноября 2022 года.

Посетить выставку можно по входному билету в экспозицию Художественного отдела. Стоимость билетов: 150 рублей — взрослые, 100 рублей — пенсионеры, 70 рублей — школьники, студенты.

Билеты доступны к приобретению по «Пушкинской карте».

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