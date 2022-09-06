Вологодская областная библиотека приглашает на книжную выставку, посвященную Ольге Фокиной

06.09.2022 [Культура]

Вологодская областная научная библиотека приглашает всех желающих на книжную выставку «Простые звуки Родины моей…», посвященную 85-летию Ольги Фокиной. На выставке представлено более 200 изданий о жизни и творчестве поэта, а также сборники ее стихов, от первого «Сыр-бор» (1963 г.), за который она получила билет Союза писателей СССР, до «Семьиструнки», вышедшего в 2020 году.

Посетить книжную экспозицию можно по 30 сентября с 10 до 20 часов в будни (кроме пятницы), и с 10 до 18 часов — в выходные по адресу: ул. М. Ульяновой, д. 1, зал № 12. 

На выставке можно увидеть публикации автора в сборниках и журналах от советского периода до наших дней, ознакомиться с воспоминаниями современников о поэте, с трудами, в которых глубоко исследуется её поэтическое творчество. 

Внимание гостей привлекут книги с автографами Ольги Александровны, подаренные ею Областной библиотеке и в частные коллекции.

Тэги: выставки, Ольга Фокина

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