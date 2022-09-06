Ушел из жизни журналист «Красного Севера» Петр Непряхин

В ночь на понедельник в возрасте 82 лет завершил свой жизненный путь известный вологодский журналист Петр Иванович Непряхин. Его называли журналистом-легендой.

«В областной газете «Красный Север» он начал работу 5 июня 1967. Многогранный журналистский талант Петра Ивановича раскрылся на должности начальника редакционного отдела информации. Именно по инициативе Петра Непряхина и сотрудников его отдела, на страницах «КС» появились первополосные информационные колонки «Вчера. Сегодня. Завтра», субботние выпуски «По земле Вологодской», а позднее и бьющая все рекорды по популярности рубрика «Дежурный репортер». Будучи заядлым дачником, он был много лет бессменным ведущим газетной рубрики «Подспорье». Его отчеты о футбольных матчах с нетерпением ждали болельщики вологодского «Динамо»», — пишут его коллеги.

Труд Петра Непряхина был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званием «Заслуженный работник культуры РФ. Он был лауреатом множества журналистских премий, победителем творческих конкурсов.



Выражаем соболезнования родным и знакомым Петра Ивановича Непряхина.