Российская экономика испытает длительную и глубокую рецессию

06.09.2022 [Экономика]

Российской экономике предсказали ухудшения. Пишет Лента со ссылкой на экспертов Bloomberg.

Эксперты считают, что Россия может испытать более длительную и глубокую рецессию, чем прогнозировали ранее. Так на нее повлияют санкции Запада, которые в ближайшем будущем не ослабнут. Ограничения Европы на нефть повлечет за собой снижение федеральных доходов для стабилизации внутреннего рынка.

«Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией <…> Два из трех сценариев в документе показывают, что сокращение ускорится в следующем году, и экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже», — спрогнозировали эксперты.

«В течение следующего года или двух сократится объем производства в ряде секторов, ориентированных на экспорт — от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, эти сектора перестанут быть движущими силами российской экономики», — отмечается в документе

По мнению экспертов, экономика России столкнется с ухудшениями в 2023 году — к тому моменту экономические показатели опустятся на 8,3 процента ниже уровня 2021-го. «Стрессовый» вариант подразумевает ослабление экономики в 2024 году, которое достигнет составит 11,9 процента по сравнению с 2023 годом.

Тэги: рецессия, спад

ТОП НЕДЕЛИ

На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповца купил фальшивые деньги через Интернет и расплачивался ими в магазинах
В Череповце из-за пожара в общежитии медколледжа эвакуировали 140 человек
В Вологде покажут издание «Ревизора» 1841 года, напечатанное при жизни Гоголя
Как проходят капитальные ремонты жилья на Вологодчине?
Жительница Череповца помогла спастись пассажиру горящей машины
Российский Дед Мороз получил в этом году уже 4,3 млн писем
Вологодская областная библиотека приглашает на книжную выставку, посвященную Ольге Фокиной
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3903
0
05.09.2022 [БлогоVO]

Онего

263
0
05.09.2022 [Обзор Прессы]

Драконы Вологодчины

225
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика