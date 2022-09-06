Российская экономика испытает длительную и глубокую рецессию

Российской экономике предсказали ухудшения. Пишет Лента со ссылкой на экспертов Bloomberg.

Эксперты считают, что Россия может испытать более длительную и глубокую рецессию, чем прогнозировали ранее. Так на нее повлияют санкции Запада, которые в ближайшем будущем не ослабнут. Ограничения Европы на нефть повлечет за собой снижение федеральных доходов для стабилизации внутреннего рынка.

«Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией <…> Два из трех сценариев в документе показывают, что сокращение ускорится в следующем году, и экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже», — спрогнозировали эксперты.

«В течение следующего года или двух сократится объем производства в ряде секторов, ориентированных на экспорт — от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, эти сектора перестанут быть движущими силами российской экономики», — отмечается в документе

По мнению экспертов, экономика России столкнется с ухудшениями в 2023 году — к тому моменту экономические показатели опустятся на 8,3 процента ниже уровня 2021-го. «Стрессовый» вариант подразумевает ослабление экономики в 2024 году, которое достигнет составит 11,9 процента по сравнению с 2023 годом.