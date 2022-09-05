В Череповце многодетная мать из-за тяжелого положения пошла продавать наркотики

Череповецкий городской суд отсрочил 35-летней подсудимой реальное отбытие наказания до 1 декабря 2035 года



Женщина в январе 2021 года была вовлечена в преступную группу неизвестными. Они предложили ей за денежное вознаграждение организовывать тайники с наркотическими средствами и психотропными веществами на территории города Череповца с целью их последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц.



5 апреля 2022 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило череповчанке о месте нахождения тайника. На следующий день девушка прибыла на указанное место и извлекла из него наркотическое вещество в крупном размере.

Часть наркотического вещества она спрятала в тайники-закладки, а оставшееся хранила в карманах своей одежды и в сумке. Преступные действия женщины были пресечены сотрудниками полиции.

«Действия подсудимой квалифицированы по ч.3 ст. 30 п.„г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.Подсудимая полностью признала свою вину, суду пояснила, что на совершение данного преступления ее подтолкнуло трудное материальное положение, так как на иждивении у нее было двое детей, а в настоящее время их уже трое. Когда ее задержали, она сразу же сообщила сотрудникам полиции все известные ей данные о распространении наркотиков», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочил подсудимой реальное отбытие наказания до достижения ее ребенком 2021 года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до 1 декабря 2035 года.