В Вологодской области определили расписание школьных каникул на начавшийся учебный год, сообщает пресс-служба правительства региона.
В общей сложности школьники будут отдыхать месяц: неделю осенью, две недели зимой и ещё одну неделю весной. Для первоклассников предусмотрены также дополнительные семидневные каникулы в феврале.
Образовательным организациям в целях реализации на территории области единой государственной политики в сфере общего образования, а также единых подходов к реализации учебных планов, рекомендуется обеспечить проведение каникул в следующие сроки:
- осенние каникулы — с 31 октября по 6 ноября 2022 года;
- зимние каникулы — 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года;
- весенние каникулы — с 27 марта по 2 апреля 2023 года;
- дополнительные каникулы для первоклассников — с 20 по 26 февраля 2023 года.