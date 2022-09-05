В Вологодской области определили расписание школьных каникул

05.09.2022 [Общество]

В Вологодской области определили расписание школьных каникул на начавшийся учебный год, сообщает пресс-служба правительства региона.

В общей сложности школьники будут отдыхать месяц: неделю осенью, две недели зимой и ещё одну неделю весной. Для первоклассников предусмотрены также дополнительные семидневные каникулы в феврале.

Образовательным организациям в целях реализации на территории области единой государственной политики в сфере общего образования, а также единых подходов к реализации учебных планов, рекомендуется обеспечить проведение каникул в следующие сроки:

  • осенние каникулы — с 31 октября по 6 ноября 2022 года;
  • зимние каникулы — 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года;
  • весенние каникулы — с 27 марта по 2 апреля 2023 года;
  • дополнительные каникулы для первоклассников — с 20 по 26 февраля 2023 года.
Тэги: школы, каникулы, Вологодская область

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