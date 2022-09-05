В Вологодской области определили расписание школьных каникул на начавшийся учебный год, сообщает пресс-служба правительства региона.

В общей сложности школьники будут отдыхать месяц: неделю осенью, две недели зимой и ещё одну неделю весной. Для первоклассников предусмотрены также дополнительные семидневные каникулы в феврале.

Образовательным организациям в целях реализации на территории области единой государственной политики в сфере общего образования, а также единых подходов к реализации учебных планов, рекомендуется обеспечить проведение каникул в следующие сроки: