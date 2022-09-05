Три вологодских архитектора вошли в шорт-лист премии АРХИWOOD

Интерьер флигеля дома Дружинина, объекты курорта «Марциальные воды» и комод в стиле северного минимализма вошли в шорт-лист общероссийской премии на лучшее архитектурное сооружение из дерева. Победителей выберет жюри, но параллельно проходит и народное голосование.

В номинации «Реставрация» в тройку лидеров вошли несколько объектов, восстановленных вологодскими специалистами. Два из них расположены на территории Республики Карелия — это церковь апостола Петра и Дом смотрителя.

Еще один претендент в номинации «Реставрация» — интерьеры флигеля дома Дружинина в Вологде. Отреставрированный на средства мецената Германа Якимова памятник открылся для посетителей в 2020 году. Для реставраторов было важно показать старинные и современные материалы в интерьерах. В отделке стен помещения использованы и штукатурка по дранке, и обои, и обшивка досками, и открытые окантованные брёвна. В рамках реставрационных работ была воссоздана утраченная печь, проходящая через 1-й и 2-й этажи. Также восстановлен утраченный балкон.

Проголосовать за один из объектов в номинации «Реставрация» можно по ссылке.

В шорт-лист по предметному дизайну вошел комод, созданный в столярной мастерской вологодского архитектора Светланы Поповой-Знаменской и ее супруга Дмитрия Смирнова.

Проголосовать за вологодский комод можно в разделе «Предметный дизайн».