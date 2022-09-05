В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём

В Череповце сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Калина» с 15-летней школьницей за рулём.

Полицейские заметили авто на парковке на улице Матуринской. Девушка неуверенно вела машину.

«Справа на пассажирском сидении находился ее отчим, который пояснил, что решил на своем автомобиле поучить несовершеннолетнюю первоначальным навыкам вождения», — сообщает городской отдел ГИБДД.

На мужчину составили протокол за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа. Информацию об инциденте также передали в отдел по делам несовершеннолетних, где будет принято решение об ответственности родителей.