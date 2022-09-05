В Вожегодском районе женщина подозревается в убийстве мужа

05.09.2022 [Происшествия]

Харовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержана его супруга.

«По версии следствия, в ночь на 4 сентября 2022 года 43-летняя женщина, пребывая в доме своего супруга в одной из деревень Вожегодского района, в ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, задушила его. После содеянного фигурантка ушла с места происшествия к родственникам, наутро сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Доставленная в территориальное подразделение СК женщина была задержана следователем в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошена, дав признательные показания», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

ТОП НЕДЕЛИ

На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как проходят капитальные ремонты жилья на Вологодчине?
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по делу о госизмене
В Вологодской области определили расписание школьных каникул
Три вологодских архитектора вошли в шорт-лист премии АРХИWOOD
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём
В Вожегодском районе женщина подозревается в убийстве мужа
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3880
0
04.09.2022 [БлогоVO]

Квартал на Ленина и Пречистенской / Вологда историческая. Онлайн экскурсия

543
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

880
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика