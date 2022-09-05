В Вожегодском районе женщина подозревается в убийстве мужа

Харовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержана его супруга.

«По версии следствия, в ночь на 4 сентября 2022 года 43-летняя женщина, пребывая в доме своего супруга в одной из деревень Вожегодского района, в ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, задушила его. После содеянного фигурантка ушла с места происшествия к родственникам, наутро сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Доставленная в территориальное подразделение СК женщина была задержана следователем в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошена, дав признательные показания», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.