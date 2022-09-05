3 медали завоевали вологжане на третьем этапе Кубка России по ездовому спорту

05.09.2022 [Спорт]

3 медали завоевали вологжане на третьем этапе Кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины).

Соревнования прошли на Камчатке 3 и 4 сентября.

Вологжанин Алексей Перевозчиков занял первое место в дисциплине скутер 2 собаки, Ирина Кудринская стала второй в дисциплине кросс 1 собака среди женщин и Павел Отбеткин завоевал серебряную медаль в дисциплине скутер 1 собака среди мужчин.

Тэги: ездовой спорт

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