3 медали завоевали вологжане на третьем этапе Кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины).



Соревнования прошли на Камчатке 3 и 4 сентября.



Вологжанин Алексей Перевозчиков занял первое место в дисциплине скутер 2 собаки, Ирина Кудринская стала второй в дисциплине кросс 1 собака среди женщин и Павел Отбеткин завоевал серебряную медаль в дисциплине скутер 1 собака среди мужчин.