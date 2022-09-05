3 медали завоевали вологжане на третьем этапе Кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины).
Соревнования прошли на Камчатке 3 и 4 сентября.
Вологжанин Алексей Перевозчиков занял первое место в дисциплине скутер 2 собаки, Ирина Кудринская стала второй в дисциплине кросс 1 собака среди женщин и Павел Отбеткин завоевал серебряную медаль в дисциплине скутер 1 собака среди мужчин.
3 медали завоевали вологжане на третьем этапе Кубка России по ездовому спорту
05.09.2022 [Спорт]
3 медали завоевали вологжане на третьем этапе Кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины).
Похожие новости
Вологжане завоевали больше всех медалей на первом этапе Чемпионата и Первенства СЗФО РФ по ездовому спорту
В копилке сборной пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали
628
0
6 медалей завоевали вологжане на Кубке России по ездовому спорту
Вологодские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали
753
0