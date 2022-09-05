В Череповце мужчина украл запчастей из лифтов на 100 тысяч рублей

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в кражах общедомового имущества из подъездов двух домов на улице Краснодонцев.

Добычей обвиняемого стали декоративные алюминиевые планки из лифтовых кабин и подъездов. Сумма ущерба составила больше 100 тысяч рублей. Всё похищенное подсудимый сдал в скупку. Потерпевшей стороной по делу была признана управляющая компания.

«Подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.