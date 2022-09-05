Жители деревни Пустынь Кирилловского района лишились чистой воды

05.09.2022 [Общество]

Жители деревни Пустынь Кирилловского района просят помочь решить проблему с водой в их деревне. Вода в реке, откуда они берут воду, где полощут белье, стала очень грязной. Как в луже. 

19 августа жители обратились к администрации Кирилловского района и главе Липовского поселения с просьбой принять меры. 

«Не просто приехать посмотреть в белых рубашках!!! А принять хоть какие-то меры!!! Люди пьют воду из канавы, в колонках вода не чище!!! Прокопайте пожалуйста речку!!! Плотина ваша, в которую вложены деньги, стоит без пользы! Люди возят на питье воду из города!!! А пенсионеры такую пьют, травятся, так как нет возможности съездить. Даже полоскать белье нет желания в такой речке, не то что пить!!!», — написали в своем обращении жители, выложив фото воды, которой они вынуждены пользоваться.

До сих пор проблема не решена. По словам жителей администрация Липовского поселения почистила речку в деревне. Однако, от этого стало еще хуже. Вот так: 

Теперь жители написали в ЦУР Вологодской области. Пока на их жалобы никто не ответил

Тэги: вода, грязная вода

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