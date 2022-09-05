«Новую газету» лишили лицензии по иску Роскомнадзора

Басманный суд лишил лицензии «Новую газету». Главный редактор газеты, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда заказным и не имеющим законных оснований.

В соответствии с принятым решением регистрация издания «признана недействительной». Роскомнадзор в своем иске указал, что «Новая газета» не предоставила устав редакции в установленные законом о СМИ сроки. Также газету обвинили в распространении на сайте издания материала с упоминанием организации — иностранного агента без надлежащей маркировки.

«Наша позиция была ясно сформулирована. Все документы мы подавали, и много лет назад. Будем обжаловать. Мы пройдем весь путь до конца, это точно», — сказал РБК Дмитрий Муратов.

«Новая газета» выходила с 1993 года. Одним из ее акционеров являлся Михаил Горбачев. На похоронах Горбачева 3 сентября Муратов шел перед гробом с его портретом.



За время существования «Новой газеты» погибли шесть ее сотрудников. Среди них — Анна Политковская, которую в 2006 году застрелили в подъезда ее дома в Москве. Заказчика этого преступления так и не установили.