Вологжан приглашают обсудить концепцию благоустройства площади Революции 6 сентября

Концепцию благоустройства площади Революции в Вологде представят 6 сентября в 18:00 на общественном обсуждении. Встреча с жителями пройдет в актовом зале Администрации города (Каменный мост, 4, 3 этаж). Заранее зарегистрироваться необходимо по ссылке.

Предварительная архитектурная концепция разработана Лабораторией городской среды совместно с архитектурным бюро «Практика» на основе предпроектного исследования, опросов, встреч, а также рекомендаций, сформированных 16 августа на проектном семинаре с горожанами.

Результаты социокультурного исследования по площади Революции были опубликованы Лабораторией городской среды 1 июня. Самым популярным по результатам опросов времяпровождением на площади стали прогулки на свежем воздухе, семейные и дружеские прогулки (прогулки с семьей и друзьями — почти 60% ответов респондентов, прогулки на свежем воздухе — 62,5%). Исследователи выделили основные ценности для вологжан на площади: озеленение, мемориалы, простор, панорамные виды на архитектуру и другие.

На обсуждении 6 сентября вологжане смогут задать вопросы архитекторам, предложить свои рекомендации для доработки концепции. Из зала будет организована прямая трансляция. Ссылка на нее появится в группе Лаборатории городской среды.