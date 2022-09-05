Вологжан приглашают обсудить концепцию благоустройства площади Революции 6 сентября

05.09.2022 [Общество]

Концепцию благоустройства площади Революции в Вологде представят 6 сентября в 18:00 на общественном обсуждении. Встреча с жителями пройдет в актовом зале Администрации города (Каменный мост, 4, 3 этаж). Заранее зарегистрироваться необходимо по ссылке

Предварительная архитектурная концепция разработана Лабораторией городской среды совместно с архитектурным бюро «Практика» на основе предпроектного исследования, опросов, встреч, а также рекомендаций, сформированных 16 августа на проектном семинаре с горожанами.

Результаты социокультурного исследования по площади Революции были опубликованы Лабораторией городской среды 1 июня. Самым популярным по результатам опросов времяпровождением на площади стали прогулки на свежем воздухе, семейные и дружеские прогулки (прогулки с семьей и друзьями — почти 60% ответов респондентов, прогулки на свежем воздухе — 62,5%). Исследователи выделили основные ценности для вологжан на площади: озеленение, мемориалы, простор, панорамные виды на архитектуру и другие.

На обсуждении 6 сентября вологжане смогут задать вопросы архитекторам, предложить свои рекомендации для доработки концепции. Из зала будет организована прямая трансляция. Ссылка на нее появится в группе Лаборатории городской среды.

 

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