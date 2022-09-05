Количество рейсов поезда Череповец — Москва сократилось вдвое.
Как сообщает портал TR.ru, поезда между Череповцом и Москвой до 5 сентября курсируют ежедневно, далее они будут отправляться из Москвы по понедельникам, средам и пятницам, а из Череповца — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Петербургское направление сокращения пока не затронули. Поезд «Белые ночи» между Вологдой и Санкт-Петербургом остался ежедневным.
Вдвое сокращено количество рейсов поезда Череповец — Москва
Количество рейсов поезда Череповец — Москва сократилось вдвое.
Похожие новости
В Вологодской области изменится расписание пригородного поезда Вологда-Череповец
Изменения в расписании произошли в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ
С начала года в Вологодской области возбуждено два уголовных дела по фактам вандализма на транспорте
Наиболее распространенными нарушениями являются нанесение надписей и граффити на вагоны и электропоезда
ФАС проверит цены на жд-билеты из Москвы в Вологду, которые выросли на 60%
С июня проехать до столицы на поезде стоит около двух тысяч рублей
Поезд Москва-Череповец вновь перестанет ходить ежедневно
Со 2 августа он начнет курсировать три раза в неделю
42-летний мужчина погиб под колесами поезда в Соколе
Он пересекал пути в месте, не предназначенном для этого
Назначены дополнительные поезда из Череповца в Адлер
Уехать к морю можно будет 23 июня, 29 июня, а также 5, 23, 29 июля
В Вологде забравшийся на крышу поезда 13-летний подросток получил электротравму
Мальчик госпитализирован с ожогами 70% тела, травмой головы и переломом позвонков, находится в крайне тяжёлом состоянии
В праздники назначены дополнительные поезда из Вологды и Череповца в Москву и Санкт-Петербург
РЖД прогнозирует увеличение пассажиропотока в феврале и марте
После гибели трех детей на переходе через железнодорожные пути в Вохтоге установили освещение
В 2021–2023 годах этот переход оборудуют автоматическим устройством световой и звуковой сигнализации, оповещающей о приближении поезда