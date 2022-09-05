Вдвое сокращено количество рейсов поезда Череповец — Москва

05.09.2022 [Общество]

Количество рейсов поезда Череповец — Москва сократилось вдвое. 

Как сообщает портал TR.ru, поезда между Череповцом и Москвой до 5 сентября курсируют ежедневно, далее они будут отправляться из Москвы по понедельникам, средам и пятницам, а из Череповца — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Петербургское направление сокращения пока не затронули. Поезд «Белые ночи» между Вологдой и Санкт-Петербургом остался ежедневным.

Тэги: поезда, расписание

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