Вдвое сокращено количество рейсов поезда Череповец — Москва

Количество рейсов поезда Череповец — Москва сократилось вдвое.



Как сообщает портал TR.ru, поезда между Череповцом и Москвой до 5 сентября курсируют ежедневно, далее они будут отправляться из Москвы по понедельникам, средам и пятницам, а из Череповца — по вторникам, четвергам и воскресеньям.



Петербургское направление сокращения пока не затронули. Поезд «Белые ночи» между Вологдой и Санкт-Петербургом остался ежедневным.

