В Череповецком районе охотник провалился в ил и не смог выбраться сам

05.09.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе охотник из Ярославля провалился в ил на Новинковском заливе, сообщает официальный сайт Череповца.

Инцидент произошёл недалеко от острова Красный бор 4 сентября около 11:00. 37-летний мужчина пересекал протоку и по пояс провалился в илистый грунт.

«Спасатели прибыли на место, подобраться к человеку было сложно. Вытащили его с помощью резиновой лодки. При нем было ружье и дичь, добычу он не бросил», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

Тэги: провалился, спасатели
фото из группы "Спасатели Череповца" в соцсети

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