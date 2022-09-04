14-летний подросток упал с Ленинградского моста на железнодорожные пути. Это произошло поздно вечером 3 сентября. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Молодой человек вместе со своим другом возвращался из центра города в сторону улицы Преображенского. По дороге они баловались, наклонялись через перила, качались на них. В какой-то момент баловство довело до трагедии. Один из подростков потерял равновесие и упал.
Он был госпитализирован в реанимацию Вологодской областной детской клинической больницы.
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
04.09.2022 [Происшествия]
14-летний подросток упал с Ленинградского моста на железнодорожные пути. Это произошло поздно вечером 3 сентября. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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