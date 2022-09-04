С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток

14-летний подросток упал с Ленинградского моста на железнодорожные пути. Это произошло поздно вечером 3 сентября. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Молодой человек вместе со своим другом возвращался из центра города в сторону улицы Преображенского. По дороге они баловались, наклонялись через перила, качались на них. В какой-то момент баловство довело до трагедии. Один из подростков потерял равновесие и упал.



Он был госпитализирован в реанимацию Вологодской областной детской клинической больницы.