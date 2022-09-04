С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток

04.09.2022 [Происшествия]

14-летний подросток упал с Ленинградского моста на железнодорожные пути. Это произошло поздно вечером 3 сентября. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Молодой человек вместе со своим другом возвращался из центра города в сторону улицы Преображенского. По дороге они баловались, наклонялись через перила, качались на них. В какой-то момент баловство довело до трагедии. Один из подростков потерял равновесие и упал. 

Он был госпитализирован в реанимацию Вологодской областной детской клинической больницы.

Тэги: упал ребенок

ТОП НЕДЕЛИ

На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
Умер главврач Белозерской центральной районной больницы Игорь Ефремов
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина

Похожие новости

В Череповце возбуждено уголовное дело по факту травмирования двухмесячного ребенка

Отца малыша подозревают в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

1758
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги
В поселка Ошта Вытегорского района остаются подтопленными 15 участков
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск
В Вытегорском районе из-за дождей из берегов вышла река Ошта
Новые книги пополнили модельную библиотеку на улице Трактористов в Вологде
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3804
0
04.09.2022 [БлогоVO]

Квартал на Ленина и Пречистенской / Вологда историческая. Онлайн экскурсия

171
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

854
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика