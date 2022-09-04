Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги

04.09.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Череповчане встречались с челябинским «Трактором». Счёт был открыт уже на третьей минуте матча, первая же атака «Северстали» стала голевой, шайбу забросил Никита Гуслистов. Уральцы ответили голом спустя шесть минут. Шайба казалось бы ушла за линию ворот, но нападающий хозяев как-то смог протолкнуть её между штангой ворот и коньком вратаря череповчан Дмитрия Шугаева — 1:1.

Во втором периоде «желто-черным» удалось дважды реализовать численное большинство, сначала Робин Пресс вывел вновь свою команду вперёд, после чего Никита Гуслистов оформил дубль в матче. Хозяева смогли ответить одной шайбой перед самым вторым перерывом, сделав счет 3:2 в пользу «Северстали».

В заключительные двадцать минут была заброшена только одна шайба, ее автором стал Даниил Вовченко. 4:2 — победа команды Андрея Разина.
 

«Всех с началом сезона! Сегодня главное было — успокоить команду, чтобы ребята не волновались. Много дебютантов, молодых ребят. Хорошо, что забили в самом начале. Это немножко нас раскрепостило. Второй период выиграли, хорошее большинство было. Третий период хорошо сыграли, дисциплинированно. Не отбрасывались, не откидывались. Старались держать шайбу, спокойно довели дело до победы. Ребят с победой!» сказал на после матчей пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

Уже сегодня череповчане проведут свой второй матча, в екатеринбурге «желто-черные» встречаться с «Автомобилистом».

Тэги: хоккей

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