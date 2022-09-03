Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск

03.09.2022 [Политика]

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уходит в бессрочный отпуск. Об это сказал глава республики в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — написал Кадыров.

Кадыров уже 15 лет руководит республикой, и в связи с этим вспомнил пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее».

Он предположил, что его «время тоже пришло», пока его «не выгнали».

Тэги: Кадыров

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