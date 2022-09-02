С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов

С начала 2022 года в Вологодской области выявили восемь нелегальных кредиторов, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Всего в список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, попали около 6500 российских фирм — из них 33 из Вологодской области.

«Обращаться к нелегальным кредиторам опасно прежде всего из-за высокого риска переплатить проценты и незаконных, нередко опасных методов возврата долга. Черные кредиторы, как правило, работают вместе с нелегальными коллекторами и не заинтересованы в том, чтобы человек погасил долг в срок. Более того, такие кредиторы прилагают максимум усилий к тому, чтобы заем был просрочен — скрываются от заемщика, вводят его в заблуждение относительно даты погашения долга. А в случае просрочки выставляют заемщику огромные штрафы и стараются присвоить его имущество, например, автомобиль или недвижимость, если оно было предоставлено в залог», — рассказал глава вологодского отделения Центробанка Алексей Щербинин.

ЦБ РФ напоминает, что прежде чем заключить договор, нужно убедиться, что финансовая организация состоит в соответствующем реестре Банка России. Проверить это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». В том же разделе находится список организаций с признаками нелегальной деятельности. Искать в нем организацию можно по названию, ИНН, сайту или по месту регистрации. Если компания находится в предупредительном списке, стоит воздержаться от сотрудничества с ней.