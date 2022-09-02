Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских плясунов покажут 3 сентября на «России 1»

В субботу 3 сентября на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир программа «Привет, Андрей!» с участием выпускников ансамбля «Боркунцы» из Нюксенского района, сообщает cultinfo.ru

Выпуск посвящён памяти народного артиста России, основателя и ведущего передачи «Играй, гармонь!» Геннадия Заволокина. В 90-е Заволокин бывал в Вологодской области и встречался с Ольгой Фокиной и Василием Беловым.

В программе прозвучат любимые песни Заволокина, а нюксяне Алексей Семёнов и Роман Лобазов исполнят традиционные песни и пляски. Редакторы пригласили их в программу после того как увидели ролик, где участиники фольклорного ансамбля «Боркунцы» исполняют задиристые частушки.

«Они связались с нашими руководителями, но так получилось, что весь коллектив в это время был на Всероссийской фольклориаде в Чебоксарах. Были свободны только мы с Алексеем. Мы оба уже выпускники ансамбля, но по возможности продолжаем выступать. У нас в колледжах шла экзаменационная неделя, но мы, договорившись с преподавателями, согласились съездить и сняться в программе», — рассказал Роман Лобазов cultinfo.

Программа выйдет в эфир 3 сентября в 18:00.