Сотрудница департамента здравоохранения не понимает за что ее уволили

В департаменте здравоохранения Вологодской области уволили сотрудника, не объясняя причин. Дочь женщины обратилась с обращением к губернатору Вологодской области с просьбой разобраться с кадровой политикой в ведомстве.

«Я, Пчелинцева Елизавета Андреевна, хотела бы поднять вопрос о кадровой политике в отрасли здравоохранения Вологодской области. Моя мама, Пчелинцева Светлана Валентиновна, всю жизнь проработала в медицине, многие годы — врачом, а затем — в департаменте здравоохранения области. Огромное количество людей Вологодской области и за её пределами знают Светлану Валентиновну как ответственного, сопереживающего и всегда готового помочь (нередко, в ущерб себе и своей семье) человека», — написала Елизавета Пчелинцева.

Она пояснила, что ее мать во время карантина сутками работала с людьми, отвечала на вопросы даже ночью.

«Отмечу, что задачи по логистике действий медицинского персонала, согласование вопросов с различными организациями, а также вопросы документооборота — не менее сложное и важное, чем работа в больнице. По итогам работы в период пандемии в 2021 году работа моей мамы была отмечена благодарностью губернатора Вологодской области и занесена на доску почёта правительства области. После кадровых перестановок в департаменте здравоохранения Вологодской области моя мама ощутила прессинг и психологическое давление со стороны непосредственного руководителя».

Весной ей было предложено уволиться по собственному желанию без объяснения причин. На фоне стресса у женщины начались проблемы со здоровьем. В августе 2022 Светлану все же уволили с формулировкой: «По соглашению сторон».

«Предварительно организовав несколько показательных проверок, проведённых за одну неделю с вынесением дисциплинарных взысканий. Уважаемый Олег Александрович, хотелось бы узнать о настоящей причине увольнения моей мамы? Плотников Алексей Геннадьевич воздержался от комментариев по этому вопросу», — заключила Елизавета.

Она также напомнила, что в департаменте есть проблема с хорошими кадрами, и она не понимает, почему на этом фоне убрали ценного сотрудника.