В Чите уволили воспитателей детсада, которые выдали детям грамоты с Украинским гребом

02.09.2022 [Общество]

В Чите воспитатели лишились работы за то, что выдали детям грамоты с украинским гербом. 

Грамоты с гербом Украины воспитанники детского сада № 73 Читы получили 30 августа за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022». После этого чиновники сразу организовали проверку. Они сочли работников детсада халатными и безответственными. И уволили их.

В министерстве образования и науки Забайкальского края заявили, что намерены «усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь дошкольных, и педагогических работников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям».

Тэги: политический режим, госучреждения

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