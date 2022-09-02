В Чите уволили воспитателей детсада, которые выдали детям грамоты с Украинским гребом

В Чите воспитатели лишились работы за то, что выдали детям грамоты с украинским гербом.

Грамоты с гербом Украины воспитанники детского сада № 73 Читы получили 30 августа за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022». После этого чиновники сразу организовали проверку. Они сочли работников детсада халатными и безответственными. И уволили их.



В министерстве образования и науки Забайкальского края заявили, что намерены «усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь дошкольных, и педагогических работников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям».