В Вологде стартовала неделя энергосбережения и энергоэффективности

1 сентября в Вологде стартовала Неделя сбережения и энергоэффективности, которая проходит в рамках реализации стратегии «ЭкоВологда». До 9 сентября будут проходить мастер-классы, уроки в школах, экскурсии, посвященные теме бережного отношения к ресурсам, внедрению соответствующих технологий как на предприятиях, в городской среде, так и в быту.

«Весь 2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения. Вопрос экономии ресурсов сегодня становится одной из самых актуальных тем и в мировой, и в общероссийской повестке. Поэтому этатема является важнейшей составляющей городской стратегии „ЭкоВологда“. В рамках Недели энергосбережения и энергоэффективности мы хотим не только обратить внимание вологжан на важность экономии ресурсов, но и рассказать о конкретных планах в этом направлении, об уже работающих или внедренных технологиях, о конкретных практиках, которые могут быть применены в квартире, в доме. Такие подходы позволяют экономить и ресурсы, и средства», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

1 сентября Вологде присоединилась к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии «Вместе ярче», где и был дан старт неделе энергосбережения. На интерактивных площадках о своей работе рассказали компании топливно-энергетического комплекса. Так, Вологодская областная энергетическая компания продемонстрировала современные технологии диспетчеризации. Всем посетителям выставки также предлагали стать участником общей системы энергосбережения — обменять батарейки и обычные лампочки на светодиодные.

Также на площади была организована выставка спецтехники. Компания «Вологдагортеплосеть» представила макеты старых котельных, работающих на угле, и современных, работающих на газе.

«Новая модульная котельная с использованием газаработает в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, Она экологичнее и экономически более выгодная. Благодаря погодозависимой автоматике, если на улице стало холоднее, автоматически увеличиваются все показатели, и жители не чувствуют никакого дискомфорта, когда меняется температура. Сейчас современных котельных становится все больше. В них стоят котлы с эффективным сгоранием топлива, есть система автоматического регулирования», — говорит инженер АО «Вологдагортеплосеть» Михаил Покровский.

ООО «Северная сбытовая компания» представила экологическую игру — «Дом с умом», с помощью которой можно легко запомнить правила энергосбережения в быту. На площадках Вологодского госуниверситета проходили мастер-классы, посвященные химическим опытам, промышленному дизайну, 3D-печати и умной электронике.

«С прошлого года мы стали брать во внимание экологический тренд. Все проекты связаны с автоматизацией, стараемся внедрять различные решения, чтобы экономить энергию. Есть проекты, которые направлены на то, чтобы оценить экологическую составляющую с точки зрения физики, к примеру, как растет то или иное дерево. Мы стараемся вносить современные технологии в экологию нашего города», — рассказал преподаватель кафедры физики ВоГУ и педагог центра «ДНК» Евгений Биловол.

В течение всей недели в школах Вологды пройдут уроки по энергосбережению, турниры по компьютерной игре «ЖЭКА», которая обучает применять технологии энергосбережения в своей квартире, доме и в целом в городе. В технопарке «Кванториуме» состоятся экскурсии в Энерджиквантум.

Завершится Неделя энергосбережения 9 сентября Межрегиональным форумом развития электротранспорта «Электрофест. Вологда-2022».