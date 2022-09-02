В Вологодской области предлагают перепрофилировать свинофермы из-за чумы

В Вологодской области перепрофилируют мелкие свинофермы для предупреждения новых вспышек африканской чумы свиней.

«Мы предлагаем владельцам личных подсобных хозяйств, содержащих свиней, перепрофилировать свое хозяйство на иные виды животноводства, например можно вместо выращивания хрюшек заняться выращиванием крупного, мелкого рогатого скота, кроликов, содержать птицу или пчел», — сообщают в управлении ветеринарии Вологодской области.

При этом область возмещает часть затрат виде субсидии на приобретение новых животных. Специалисты считают, что перепрофилирование позволит ЛПХ избежать потерь в случае возникновения АЧС. Субсидия на приобретение других видов животных даст возможность повысить обеспеченность семьи сельскохозяйственной продукцией.



Прием документов осуществляется по адресу: г. Вологда, Предтеченская 19, каб.429. Подробную информацию по условиям предоставления субсидии, перечне документов можно узнать по телефону (88172) 23 02 06 доб. (4618) Давыдов Александр Алексеевич.