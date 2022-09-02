Центр для одаренных детей Вологодской области заказал макеты автоматов Калашникова

Региональный центр дополнительного образования детей заказал для своей работы макеты автоматов Калашникова и стрелковый комплекс.

Первая партия автоматов была заказана в августе. Так, первая закупка на поставку макетов массогабаритных автомата Калашникова ММГ АКМ в комплекте с ремнем и сумкой была завершена в августе. Согласно ТЗ тогда было закуплено 24 комплекта. 26 августа была объявлена аналогичная закупка. Цена у закупок одинаковая — 715 200 рублей.

Кроме того, 19 августа была объявлена закупка на стрелковый комплекс, который предназначен для индивидуального использования при тренировках по спортивной пулевой стрельбе, стрельбе из спортивного лука, из пистолета (макета) калибра 9 мм, автомата Калашникова (макета) для стрельбы вхолостую и с использованием патронов. Цена закупки — 442 920 рублей.

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» является базой Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Вологодской области «Импульс».

Как говорится на сайте правительства Вологодской области, «цель создания Центра — консолидация усилий органов власти, учреждений, организаций и образовательных учреждений в совершенствовании подходов к выявлению и сопровождению детской одаренности в области науки, искусства и спорта, формированию единого информационного и научно-методического пространства Вологодской области по работе с одаренными детьми и молодежью по указанным областям».

Структура содержания работы Центра включает в себя три блока: «Наука» (составляет ядро), «Искусство», «Спорт».