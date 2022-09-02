Центр для одаренных детей Вологодской области заказал макеты автоматов Калашникова

02.09.2022 [Общество]

Региональный центр дополнительного образования детей заказал для своей работы макеты автоматов Калашникова и стрелковый комплекс. 

Первая партия автоматов была заказана в августе. Так, первая закупка на поставку макетов массогабаритных автомата Калашникова ММГ АКМ в комплекте с ремнем и сумкой была завершена в августе. Согласно ТЗ тогда было закуплено 24 комплекта. 26 августа была объявлена аналогичная закупка. Цена у закупок одинаковая — 715 200 рублей. 

Кроме того, 19 августа была объявлена закупка на стрелковый комплекс, который предназначен для индивидуального использования при тренировках по спортивной пулевой стрельбе, стрельбе из спортивного лука, из пистолета (макета) калибра 9 мм, автомата Калашникова (макета)  для стрельбы вхолостую и с использованием патронов. Цена закупки — 442 920 рублей. 

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» является базой Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Вологодской области «Импульс».

Как говорится на сайте правительства Вологодской области, «цель создания Центра — консолидация усилий органов власти, учреждений, организаций и образовательных учреждений в совершенствовании подходов к выявлению и сопровождению детской одаренности в области науки, искусства и спорта, формированию единого информационного и научно-методического пространства Вологодской области по работе с одаренными детьми и молодежью по указанным областям».

Структура содержания работы Центра включает в себя три блока: «Наука» (составляет ядро), «Искусство», «Спорт».

Тэги: госзакупки, дети

ТОП НЕДЕЛИ

В Сямженском районе женщина убила своего сына
На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
Умер главврач Белозерской центральной районной больницы Игорь Ефремов
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
В Вологде машина врезалась в светофор

Похожие новости

15 миллионов рублей выделено из бюджета Вологды на закупку новогодних украшений

На эти деньги будут закуплены восемь светящихся объемно-пространственных композиций, баннер для подиума под ель «С Новым годом», 80 светодиодных прожекторов-ламп, 500 новогодних шаров диаметром 10 см, 55 световых консолей «Часы»

581
0

Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце

Шоу дронов, концерт Чайфа и много-много флагов ждут череповчан 12 августа

8006
0

В Вологде отменили итоги закупки на выполнение работ по энергосбережению, цена которой 370 млн рублей

Заказчик признан нарушившим статью 48 Закона о контрактной системе

868
0

Двести тысяч рублей потратит правительство Вологодской области на закупку венков

Закупается три вида венков

1468
0

Чиновница из Чагодощенского района оказалась фигурантом уголовного дела за превышение полномочий

Она приняла работы, которые по факту не были выполнены. Сумма ущерба - 49 млн рублей

2700
0

УФАС подтвердило правомерность отклонения девяти заявок московской фирмы от участия в госзакупках

Речь шла о девяти аукционах на разработку проектной документации на строительство домов для детей-сирот в Вологодской области в июне этого года

1346
0

УФАС отменило два аукциона на ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в Харовске

Оба электронных аукциона проводились в конце мая 2022 года

1279
0

Презентационно-сервисный центр вновь заказывает сувениры на 1 млн рублей

Аукцион должен состояться 3 июня

1106
0

Вологодское УФАС России второй раз аннулировало закупку на 54 миллиона рублей в рамках «Комфортной городской среды»

Предмет закупки —  благоустройство центральной части села Верховажья

1308
0

Вологодское УФАС отменило многомиллионную закупку на поставку медоборудования для Череповецкой горбольницы

Предметом закупки являлась поставка рентгенодиагностического комплекса

1562
0

В Вологодской области установили дополнительные случаи закупок у единственного поставщика

В правительстве области сообщают, что это антикризисная мера

1202
0

Вологодское УФАС аннулировало многомиллионную закупку на ремонт дворов в Соколе

В документации было выявлено множество нарушений

1292
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских плясунов покажут 3 сентября на «России 1»
Сотрудница департамента здравоохранения не понимает за что ее уволили
В Чите уволили воспитателей детсада, которые выдали детям грамоты с Украинским гребом
В Вологде стартовала неделя энергосбережения и энергоэффективности
В Вологодской области предлагают перепрофилировать свинофермы из-за чумы
Центр для одаренных детей Вологодской области заказал макеты автоматов Калашникова
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3669
0
01.09.2022 [БлогоVO]

Череповецкий район стал третьим в области по абсолютной убыли населения и первым среди «больших» районов — по относительной

377
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

813
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика