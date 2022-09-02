Руководитель департамента культуры запустил флэшмоб в честь юбилея Ольги Фокиной

02.09.2022 [Культура]

Начальник департамента культуры и труизма Вологодской области Владимир Осиповский запустил флэшмоб в честь дня рождения Ольги Фокиной. Сегодня поэт отмечает юбилей. 

«„Наш“, говорю я, потому что несмотря на то, что родилась она на архангельской земле, но всей жизнью, творчеством и душой связана с Вологодчиной. Именно здесь стала она той Ольгой Фокиной — не поэтессой, а поэтом, как любит она подчеркивать — которую знают и любят тысячи читателей. Которая простым и в то же время невероятно образным языком может высказать боль и чаяния миллионов обычных женщин. В ее стихах мир показан именно глазами женщины — настоящей русской женщины», — заметил Владимир Осиповский.

Он считает, что нет способа лучше поздравить поэта с днем рождения, чем вспомнить его стихи. Поэтому предложил всем вологжанам присоединиться к поздравлениям — выкладывать на своих страничках любимые строки из произведений Ольги Александровны. 

Выбор Владимира Осиповского пал на стихотворение «Как зрелость опаслива».

Тэги: поэты, Ольга Фокина

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