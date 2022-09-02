Руководитель департамента культуры запустил флэшмоб в честь юбилея Ольги Фокиной

Начальник департамента культуры и труизма Вологодской области Владимир Осиповский запустил флэшмоб в честь дня рождения Ольги Фокиной. Сегодня поэт отмечает юбилей.

«„Наш“, говорю я, потому что несмотря на то, что родилась она на архангельской земле, но всей жизнью, творчеством и душой связана с Вологодчиной. Именно здесь стала она той Ольгой Фокиной — не поэтессой, а поэтом, как любит она подчеркивать — которую знают и любят тысячи читателей. Которая простым и в то же время невероятно образным языком может высказать боль и чаяния миллионов обычных женщин. В ее стихах мир показан именно глазами женщины — настоящей русской женщины», — заметил Владимир Осиповский.