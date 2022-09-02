В Тотемском районе поймали подростка, угонявшего автомобили

В третьей декаде августа в дежурную часть ОМВД России по Тотемскому району поступило несколько заявлений об угонах автомобилей. Потерпевшие пояснили сотрудникам полиции, что оставляли свои авто во дворе, а на утро обнаружили пропажу.

Работая по заявлениям, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался подросток 2006 года рождения.

Молодой человек не стал отрицать свою вину и признался, что однажды вечером в одном из дворов увидел автомобиль ВАЗ-2109. Дернул за ручку, дверь авто открылась. Сев в авто, он увидел ключи в замке зажигания, оставленные владельцем. Во время движения у отечественного авто заклинил руль и легковушка съехала в канаву. Тотмич оставил легковушку и пошел гулять пешком.

Около трех часов ночи он увидел автомобиль Волга. И ситуация повторилась вновь. Только на этот раз несовершеннолетний решил покататься в поле. Но двигатель заглох и он бросил машину, так как завести ее снова не смог. Через несколько дней молодой человек поехал кататься уже на автомобиле Ока. На одной из улиц Тотьмы у машины отказали тормоза, и малолитражка съехала в кювет.

«По всем трем фактам отделом дознания ОМВД России по Тотемскому району в отношении несовершеннолетнего 2006 г. р. возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные частью 1 статьи 166 „Неправомерное завладение автомобилем или иных транспортным средством без цели хищения“. Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, в отношении 16-летнего тотьмича возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“», — сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

В настоящее время ущерб, причиненный владельцам автомобилей, устанавливается. Подростку избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.