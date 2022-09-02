Синоптики предупредили вологжан, что холода в область пришли надолго

02.09.2022 [Общество]

От теплого августа не осталось и следа. Синоптики не обещают даже бабье лето. 

«Средняя температура за август 2022 года по Вологде составила +19,4 градуса, таким образом, он стал вторым самым теплым за весь период наблюдения, уступив только 1972 году (+19,5 градусов). Переход от лета к осени из-за циклона получился очень стремительным. 31 августа значения максимальной температуры в городе превышали отметку в +22 градуса, а уже 1 сентября днем воздух прогрелся лишь до +11 градусов. Местами прошли сильные дожди», — говорят в ВЦГМС.

В предстоящие выходные регион останется под влиянием глубокого циклона. С севера в регион продолжат поступать холодный воздух. Временами пройдут дожди. Ветер холодный, преимущественно западного направления, к началу следующей недели сменит направление на северное.

«В ночные часы значения температуры ожидаются крайне невысокими +2,+7 градусов, до заморозков, скорее всего не дойдет по причине преобладания облачной погоды. Любые, даже непродолжительные прояснения будут способствовать понижению температуры до более низких значений. В дневные часы преобладающей температурой останется +9,+12 градусов. В целом, среднесуточная температура ожидается ниже нормы на 4 градуса и будет соответствовать второй половине сентября»,  — рассказала ведущий синоптик ВЦГМС Ольга Рыкованова.

Изменений погоды не стоит ждать и на следующей неделе. 

 

Тэги: непогода

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