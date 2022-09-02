Жители посёлка Новокемский Вашкинского района пожаловались на недоступность медпомощи

02.09.2022 [Общество]

Жители посёлка Новокемский Вашкинского района 11 августа на личном приёме прокурора района пожаловались на недоступность медицинской помощи.

Ведомство провело проверку и установило, что в населённом пункте проживает около 500 человек, в том числе 30 несовершеннолетних, но, несмотря на это, в ФАПе посёлка отсутствует медицинский работник. Обслуживающая медицинская организация — БУЗ ВО «Вашкинская ЦРБ» не нашла работнику замену и не организовала его работу в выездной форме.

«Проверка также показала, что и сам ФАП не укомплектован в соответствии с требованиями действующего стандарта. Отсутствуют современные средства доступа в сеть Интернет, целый ряд наименований медицинских изделий и препаратов, а отдельные имеющиеся либо неисправны, либо не укомплектованы, обнаружены просроченные медицинские изделия в специальных укладках», — сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес главного врача Вашкинской ЦРБ. Фактическое устранение нарушений остаётся на контроле ведомства.

Тэги: ФАП, прокуратура, проверка, нарушения, жалобы

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